Установите соответствие если в прямоугольном параллелепипеде ширина увеличится в m раз,длина в n раз,а высота в k раз. 1.m=2,n=3,k=5 2.m=4,n=5,k=8 3.m=12,n=6,k=3 a.объём увеличится в 80 раз b.объём увеличится в 216 раз c....

Математика

Установите соответствие если в прямоугольном параллелепипеде ширина увеличится в m раз,длина в n раз,а высота в k раз. 1.m=2,n=3,k=5 2.m=4,n=5,k=8 3.m=12,n=6,k=3 a.объём увеличится в 80 раз b.объём увеличится в 216 раз c.объём увеличится в 160 раз d.объём увеличится в 50 раз e.объём увеличится в 30 раз

Автор: Гость