Установите соответствие если в прямоугольном параллелепипеде ширина увеличится в m раз,длина в n раз,а высота в k раз. 1.m=2,n=3,k=5 2.m=4,n=5,k=8 3.m=12,n=6,k=3 a.объём увеличится в 80 раз b.объём увеличится в 216 раз c....
Математика
Установите соответствие если в прямоугольном параллелепипеде ширина увеличится в m раз,длина в n раз,а высота в k раз. 1.m=2,n=3,k=5 2.m=4,n=5,k=8 3.m=12,n=6,k=3 a.объём увеличится в 80 раз b.объём увеличится в 216 раз c.объём увеличится в 160 раз d.объём увеличится в 50 раз e.объём увеличится в 30 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем увеличится пропорционально 1) К = 2*3*5 = 30 раз - ОТВЕТ - е 2) К =4*5*8 =160 раз - ОТВЕТ- с 3) 12*6*3 = 216 раз - ОТВЕТ - b
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