Установите соответствие группы и вида факторов среды: 1. Лимитирующий; 2. Абиотический; 3. Антропогенный; 4. Биотический. а) влияние освещенности на жизнь пшеницы; б) возд ействие ели на жизнь сосны; в) длина световог...
Биология
Установите соответствие группы и вида факторов среды: 1. Лимитирующий; 2. Абиотический; 3. Антропогенный; 4. Биотический. а) влияние освещенности на жизнь пшеницы; б) возд ействие ели на жизнь сосны; в) длина светового дня на развитие морошки; г) воздействие крестьянина на существование растений леса; д) воздействие климата на состав биогеоценоз конкретной местности. Выберите один ответ: 1в д; 2а,в,; 4 г б 1в; 2а; 3г; 4б,в, д 1 б; 2а,в, д; 3г; 4 в 1в; 2а,в, д; 3г; 4б 1в; 2а, д; 3г; 4б
Ответ(ы):
Гость:
1в; 2а,в, д; 3г; 4б (4 вариант)
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