Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка . ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) В конце лекции студе...

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка . ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) В конце лекции студентка прочитала доклад о повести Булгакова «Собачьем сердце». Б) Согласно правил современного делового этикета, первым из лифта выходит тот, кто находится ближе к двери, и неважно, мужчина это или женщина. В) Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не были учтены климатические особенности местности. Г) Те, кто знал Николая до войны, не мог не заметить перемен в его характере. Д) Международная общественность хорошо понимает и заботится о решении социальных проблем в развивающихся странах. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 4) неправильное построение предложения с косвенной речью 5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 7) ошибка в построении предложения с однородными членами Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Ответ: А Б В Г Д