Установите соответствие между событиями и периодами,когда они произошли. СОБЫТИЯ. 1. Осада Москвы литовским князем Ольгердом. 2.борьба Василия II с Дмитрием Шемякой. 3 .первое получения московскими князьями яр...

Установите соответствие между событиями и периодами,когда они произошли. СОБЫТИЯ. 1. Осада Москвы литовским князем Ольгердом. 2.борьба Василия II с Дмитрием Шемякой. 3 .первое получения московскими князьями ярлыка на великое княжество Владимировское. 4.присоединение к Москве Муромского и Тарусского княжеств. ПЕРИОДЫ а) 1276-1325; б)1325-1340; Г) 1389-1425; д) 1425-1462

1 - В (возможно, вы пропустили этот пункт, которого нет в списке. Ольгерд воевал и осаждал Москву в период 1368-1372 гг.), 2 - Д, 3 - А, 4 - Г