Установите соответствие между типом отростков нейрона и их строением и функциями.Строение и функции 1. Обеспечивает проведение сигнала к телу нейр она. 2. Снаружи покрыт миелиновой оболочкой. 3. Короткий и с...

Установите соответствие между типом отростков нейрона и их строением и функциями.Строение и функции 1. Обеспечивает проведение сигнала к телу нейр она. 2. Снаружи покрыт миелиновой оболочкой. 3. Короткий и сильно ветвится. 4. Участвует в образовании нервных волокон. 5. Обеспечивает проведение сигнала от тела нейрона. Отростки нейрона А. Аксон. Б. Дендрит.