Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ примеры а) физическое явление б) физическое тело г) в...

Физика

Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ примеры а) физическое явление б) физическое тело г) вещество 1)яблоко 2)медь 3)молния 4)скорость 5)секунда

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