Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ примеры а) физическое явление б) физическое тело г) в...

Физика
Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.ФИЗИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ примеры а) физическое явление б) физическое тело г) вещество 1)яблоко 2)медь 3)молния 4)скорость 5)секунда
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 4 5 Б) 1 Г) 2 думаю, что так
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