Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины можно рассчитать. Для этого к букве, обозначающей физическую величину, подберите цифру, обозначающую формулу для расчёта этой величины. ...

Физика
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины можно рассчитать. Для этого к букве, обозначающей физическую величину, подберите цифру, обозначающую формулу для расчёта этой величины. А. количество теплоты, выделяющееся при конденсации пара. Б. удельная теплоёмкость. В. удельная теплота плавления. Г. количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива. 1. Q : m; 2. Q : лямда умноженное t; 3. mL; 4. Q: mt; 5. Q = qm
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты ответов: A - 3 Б - 4 В - 1 Г - 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даю 30 баллов!!! Выбираешь два из изваяний, используешь описания и создаешь расска??, содержа в виде общих и различных изваяний, в поведении! Есл...
Ответить
Русский язык
Остается ли склонение постоянным при применении разных падежей
Ответить
Физика
Какое вещество характерно для насекомых содержат оболочки клеток грибов
Ответить
Обществознание
Как ты считаешь существует ли связь между понятиями самостоятельность и ответственность .напиши небольшой сочинение
Ответить
Русский язык
Подчеркни имена прилагательные. В старой сосне дупло.В уютном дупле живет рыжая б??лка.Она ловко прыгает по веткам.Насушила булочка грибков.В гнезд...
Ответить