Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины можно рассчитать. Для этого к букве, обозначающей физическую величину, подберите цифру, обозначающую формулу для расчёта этой величины. ...

Физика

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины можно рассчитать. Для этого к букве, обозначающей физическую величину, подберите цифру, обозначающую формулу для расчёта этой величины. А. количество теплоты, выделяющееся при конденсации пара. Б. удельная теплоёмкость. В. удельная теплота плавления. Г. количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива. 1. Q : m; 2. Q : лямда умноженное t; 3. mL; 4. Q: mt; 5. Q = qm

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