Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями ГРАММА??ИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯA) неправильное употреб- ление падежной формы суще- ствительного с предлогом Б) нарушение связи между подлежащим и ск...

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Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями ГРАММА??ИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯA) неправильное употреб- ление падежной формы суще- ствительного с предлогом Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым B) нарушение в построении предложения с несогласован- ным приложением Г) неправильное построе- ние предложения с деепри- частным оборотом Д) ошибка в построении слож- ного предложения 1) Посмотрев в заплаканные глаза Маруси, мне всё стало ясно. 2) В первой главе Чичиков приезжает в город и встречается с чи- новниками, подготавливая почву для задуманной им авантюры. 3) Все, кто слушал доклад академика, был удивлён необычностью речи оратора. 4) В романе «Войне и мире» Л.Н. Толстой считал наиболее значи- мой «мысль народную». 5) Согласно новому постановлению, выдача справок осуществляет- ся по письменному заявлению клиента. 6) Обломов - не просто герой, а герой-тип, имя которого давно стало нарицательным. 7) По окончанию института Григорий отправился на стажировку в Англию. 8) Кенгуру находился совсем рядом с решёткой и с любопытством разглядывал посетителей зоопарка. 9) Михаил спросил, что не возникают ли у меня сложности в рабо- те

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