Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас
География
Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в 2)а 3)г 4)б элементарно же )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Сколько здесь синонимитичных пар? Препираться-Прекослословить. Препятствия - пре??рада. предание - предательство. Предварительный-предшествующий. П...
Русский язык