Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас

География

Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас

Автор: Гость