Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас

География
Установите соответствие между названием государства и его столицей 1) Аргентина 2)Перу 3) Венесуэла 4) Боливия а) Лима б)Ла-Пас в) Буэнос-Айрес г)Каракас
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) в 2)а 3)г 4)б элементарно же )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить!пожалуйста
Ответить
Русский язык
Сколько здесь синонимитичных пар? Препираться-Прекослословить. Препятствия - пре??рада. предание - предательство. Предварительный-предшествующий. П...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение если не трудно (3x-2)(3x+2)=4x^2+5
Ответить
Русский язык
Составить 2 предложения со словарными словами 2 склонения родительный падеж 3 класс
Ответить
Геометрия
Треугольник АВС прямоугольный,уголВ равен 90 градусов,СD-биссектриса,угол АСВ=60 гр??двсов.Найти АВ если ВD=5 см.
Ответить