Установите соответствие между названием вещества и реагентами с которыми это вещество может взаимодействовать. а) серная кислота (h2so4) б) оксид бериллия (beo) в) бромид меди 2 (CuBr2) 1)HCI, SO3 2) NH3, FE(OH)2 3) NAOH, S...

Химия

Установите соответствие между названием вещества и реагентами с которыми это вещество может взаимодействовать. а) серная кислота (h2so4) б) оксид бериллия (beo) в) бромид меди 2 (CuBr2) 1)HCI, SO3 2) NH3, FE(OH)2 3) NAOH, SIO2 4) CA(OH)2, Cl2

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