Установите соответствие между равниной и ее характерными признаками. РАВНИНА а) Центральные равнины б) Западно- Сибирская равнина. в) Бразильское плоскогорье. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ. 1)Плоская, низменная равнина, образовала...
География
Установите соответствие между равниной и ее характерными признаками. РАВНИНА а) Центральные равнины б) Западно- Сибирская равнина. в) Бразильское плоскогорье. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ. 1)Плоская, низменная равнина, образовалась после отступления морей в палеогене. 2)для северной части характерен ледниковый рельеф.Для южной- эрозионное расчленение. 3) актив. деятельность ветра.эоловые формы. 4)приподнятый участок докембрийской платформы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сибирская равнина - плоская, низменная равнина, образовалась после отступления морей в палеогене Бразильское плоскогорье - приподнятый участок докембрийской платформы. Центральные равнины - для северной части - ледниковый рельеф, на юге - эрозионное расчленение Активная деятельность ветра обычно рассматривают с точки зрения формирования прибрежного рельефа - на берегах морей и океанов они есть везде
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