Установите соответствие между выделенными в предложении, словом и частью речи. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом предложении : А) Мы купили ТАКУЮ же машину, как у соседей 1) Наречие Б) На поезде...
Русский язык
Установите соответствие между выделенными в предложении, словом и частью речи. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом предложении : А) Мы купили ТАКУЮ же машину, как у соседей 1) Наречие Б) На поезде из Новгорода до Красноярска нужно ехать ДВОЕ суток 2) Прилагательное В) В прогнозе погоды сказали, что днем будет ЯСНО 3) Числительное 4) Местоимение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4 Б) 3 В) 1 КККККККККККККККК
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