Установите соответствие между выделенными в предложении, словом и частью речи. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом предложении : А) Мы купили ТАКУЮ же машину, как у соседей 1) Наречие Б) На поезде...

Русский язык

Установите соответствие между выделенными в предложении, словом и частью речи. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в каждом предложении : А) Мы купили ТАКУЮ же машину, как у соседей 1) Наречие Б) На поезде из Новгорода до Красноярска нужно ехать ДВОЕ суток 2) Прилагательное В) В прогнозе погоды сказали, что днем будет ЯСНО 3) Числительное 4) Местоимение

Автор: Гость