установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3900 рублей. до установки счетчиков за воду платили 1000 рублей ежемесячно. после установки с четчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 800 рублей. чере...

установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3900 рублей. до установки счетчиков за воду платили 1000 рублей ежемесячно. после установки с четчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 800 рублей. через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счетчиков, если тарифы на воду не изменятся? Пожалуйста помогите.