установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3900 рублей. до установки счетчиков за воду платили 1000 рублей ежемесячно. после установки с четчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 800 рублей. чере...
установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3900 рублей. до установки счетчиков за воду платили 1000 рублей ежемесячно. после установки с четчиков ежемесячная оплата воды стала составлять 800 рублей. через какое наименьшее количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счетчиков, если тарифы на воду не изменятся? Пожалуйста помогите.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 100-800=200 руб. - экономия в месяц 2) 3900:200=19,5 месяцев Итак, через 20 месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счетчиков, если тарифы на воду не изменятся.