Установлено, что в молекуле про-и-РНК на интронные участки приходится 800 нуклеотидов. Определите полную массу и размер структурного гена, если в нем закодирован полипептид с массой 20000 а.е.м.
Установлено, что в молекуле про-и-РНК на интронные участки приходится 800 нуклеотидов. Определите полную массу и размер структурного гена, если в нем закодирован полипептид с массой 20000 а.е.м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20000/100аем=200аминокисл в полипептиде 200*3=600нуклеот, 600*0,34нм=204 нм -длина структ гена 600*2*345=414000 полная мол масса этого гена