Устно составь по таблице задачи про детей которые плавают в бассейне и запиши реш??ние каждой задачи в таблице
Математика
Устно составь по таблице задачи про детей которые плавают в бассейне и запиши реш??ние каждой задачи в таблице
Ответ(ы):
Гость:
А у вас нету фото таблицы?
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