Устно составь по таблице задачи про детей которые плавают в бассейне и запиши реш??ние каждой задачи в таблице

Математика

Устно составь по таблице задачи про детей которые плавают в бассейне и запиши реш??ние каждой задачи в таблице

Автор: Гость