УСТНО СОСТАВЬ ЗАДАЧУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЙ РЕШЕНИЕМ БЫЛО ВЫРАЖЕНИЕ 48-30

Разное
УСТНО СОСТАВЬ ЗАДАЧУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЙ РЕШЕНИЕМ БЫЛО ВЫРАЖЕНИЕ 48-30
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В магазине было 48 яблок и 30 слив . На сколько яблок больше чем ,слив ?
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