Устное высказывание Расскажите об употребление на письме мягкого и твердого знака по данному плану иллюстрируйте свой рассказ примерами план 1 Особенности употребление букв мягкого и твердого знака в русском языке
Русский язык
Устное высказывание Расскажите об употребление на письме мягкого и твердого знака по данному плану иллюстрируйте свой рассказ примерами план 1 Особенности употребление букв мягкого и твердого знака в русском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Твердый знак пишется только после приставок, которые заканчиваются на согласный и перед гласными Е, Ю, Я, Ё: подъезд, съезд. В остальных случаях пишется мягкий знак: пью, залью, соловьи. 2. Мягкий знак используется для обозначения мягкости согласных. Может стоят в середине слова или в конце: пальма, конь. 3. После шипящих Ж, Ш, Ч, Щ мягкий знак пишется: - в существительных женского рода: мышь, дочь; - в глаголах 2 л. наст. вр.: читаешь, пишешь. 4. -ться или - тся можно проверить вопросом Что делать? или Что делает? Если глагол отвечает на вопрос Что делать? (плескаться, умываться), тогда Ь пишем. Если глагол отвечает на вопрос Что делает? (умывается, купается), тогда Ь не пишется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Даны следующие вещества:оксид магния, хлорид калия, железо, нитрат свинца(II), сульфат меди(II), серная кислота, гидроксид железа(III), оксид углер...
Математика
Ученики четырех классов - 4"А", 4"Б", 4"В", 4"Г"- побывали в библиотеке. Все четвертые кла??сы без 4 "А" взяли для чтения 72 книги, без 4"Б" - 80 к...
Английский язык
Қазақ тiлi