Устное высказывание Расскажите об употребление на письме мягкого и твердого знака по данному плану иллюстрируйте свой рассказ примерами план 1 Особенности употребление букв мягкого и твердого знака в русском языке

Гость: Гость:

1. Твердый знак пишется только после приставок, которые заканчиваются на согласный и перед гласными Е, Ю, Я, Ё: подъезд, съезд. В остальных случаях пишется мягкий знак: пью, залью, соловьи. 2. Мягкий знак используется для обозначения мягкости согласных. Может стоят в середине слова или в конце: пальма, конь. 3. После шипящих Ж, Ш, Ч, Щ мягкий знак пишется: - в существительных женского рода: мышь, дочь; - в глаголах 2 л. наст. вр.: читаешь, пишешь. 4. -ться или - тся можно проверить вопросом Что делать? или Что делает? Если глагол отвечает на вопрос Что делать? (плескаться, умываться), тогда Ь пишем. Если глагол отвечает на вопрос Что делает? (умывается, купается), тогда Ь не пишется.