Устоновіть відповідність між географічними обєктамиі материками на яких розташовані. 1 південний полюс А Південна Америка 2 місто Киів Б Антарктида Г Європа
География
Устоновіть відповідність між географічними обєктамиі материками на яких розташовані. 1 південний полюс А Південна Америка 2 місто Киів Б Антарктида Г Європа
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Гость:
1Б Південний полюс-Антарктида 2Г місто Київ-Європа
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