Устоновіть відповідність між географічними обєктамиі материками на яких розташовані. 1 південний полюс А Південна Америка 2 місто Киів Б Антарктида Г Європа

География

Устоновіть відповідність між географічними обєктамиі материками на яких розташовані. 1 південний полюс А Південна Америка 2 місто Киів Б Антарктида Г Європа

Автор: Гость