Устройте конкурс "Кто больше придумает весёлых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. У нас буква А.

Литература

Устройте конкурс "Кто больше придумает весёлых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. У нас буква А.

Автор: Гость