Устройте конкурс "Кто больше придумает весёлых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. У нас буква А.
Литература
Устройте конкурс "Кто больше придумает весёлых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. У нас буква А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А апельсины аллергенные. Анастасия ахнула: "Ах, апельсины!", аплодируя аллергологу
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