Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. вероятность отказа каждого элемента в данном опыте равна 0,2. найти закон распределения и маткматическое ожидание с лучайного числа отказавших элементов в од...
Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. вероятность отказа каждого элемента в данном опыте равна 0,2. найти закон распределения и маткматическое ожидание с лучайного числа отказавших элементов в одном опыте.
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