Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера (у меня 2 гб),к которому вы име??те доступ дома или в школе .Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк 60 символов в...

Информатика
Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера (у меня 2 гб),к которому вы име??те доступ дома или в школе .Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк 60 символов в каждой строке , а для хранения одного символа требуется 8 битов)? Какой была бы высота такой стопки страниц ,если высота стопки из 100 страниц равна 1 см? Объясните пожалуйста как решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Гбайта=2*1024*1024*1024= 2147483648 байт- размер ОП 40*60*1= 2400 байт - объем текста 1 страницы 2147483648 /2400= 894784,8533 ≈894785 страниц 894785/100= 8947,85 см высота стопки ≈89,5 м
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