Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера (у меня 2 гб),к которому вы име??те доступ дома или в школе .Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк 60 символов в...

Информатика

Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера (у меня 2 гб),к которому вы име??те доступ дома или в школе .Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера (на странице размещается 40 строк 60 символов в каждой строке , а для хранения одного символа требуется 8 битов)? Какой была бы высота такой стопки страниц ,если высота стопки из 100 страниц равна 1 см? Объясните пожалуйста как решить.

Автор: Гость