Утром в магазине было 420 кг яблок и 200 кг груш. К закрытию магазина осталось 315 кг яблок и 116 кг груш. Каких фруктов за день продали больше и на сколько

Математика

Утром в магазине было 420 кг яблок и 200 кг груш. К закрытию магазина осталось 315 кг яблок и 116 кг груш. Каких фруктов за день продали больше и на сколько

Автор: Гость