Утром в магазине было 420 кг яблок и 200 кг груш. К закрытию магазина осталось 315 кг яблок и 116 кг груш. Каких фруктов за день продали больше и на сколько
Математика
Утром в магазине было 420 кг яблок и 200 кг груш. К закрытию магазина осталось 315 кг яблок и 116 кг груш. Каких фруктов за день продали больше и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем: 1) 420-315=105(кг)-продали яблок 2) 200-116=84(кг)-продали груш 3) 105-84=21(кг) Ответ: яблок продали больше на 21 кг.
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