Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых. За день было продано 8 легковых и 12 грузовых машинок. Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось?
Математика
Утром в отделе игрушек было 12 легковых машинок и 20 грузовых. За день было продано 8 легковых и 12 грузовых машинок. Сколько легковых и сколько грузовых машинок осталось?
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