Утром вы выходите из дома, а вечером снова возвращаетесь. Что больше: пройденный вами путь или модуль перемещения? 1.Модуль перемещения 2.Пройденный путь 3.Они равны Объясните ваш ответ

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Больше пройденный путь, так как модуль перемещения - это расстояние между началом и концом пути. А так как начало и конец пути в данном случае совпадают (дом), то модуль перемещения вообще равен 0, в то в время как путь. естественно. нулю не равен.