Уцелел только маленький сугробик под лапами ели, которая растёт на краю обрыва. разбор предложения и характеристика

Русский язык

Уцелел только маленький сугробик под лапами ели, которая растёт на краю обрыва. разбор предложения и характеристика

Автор: Гость