Уцелел только маленький сугробик под лапами ели, которая растёт на краю обрыва. разбор предложения и характеристика
Русский язык
Уцелел только маленький сугробик под лапами ели, которая растёт на краю обрыва. разбор предложения и характеристика
Ответ(ы):
Гость:
Уцелел-сказуемоесугробик-подлежащеемаленький-определениепод-предлоглапами-дополнениеели-дополнениерастёт-сказуемоена-предлогкраю-дополнениеобрыва-дополнениетолько- извини не знаю :(Характеристика:(повествовательное, невосклицательное, простое, осложнено однородными сказуемыми, распр.)Думаю так правильно. Если нет, прости, ничем помочь не могу.
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