Утвори словосполучення розкривши дужки зварити без(силь),розпалити в (пич), повернутися з (подорож),дивуватися високий(врожайнисть)
Українська мова
Утвори словосполучення розкривши дужки зварити без(силь),розпалити в (пич), повернутися з (подорож),дивуватися високий(врожайнисть)
Ответ(ы):
Гость:
Зварити без солі, розпалити в печі,повернутися з подорожі, дивуватися високій врожайності.
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