Утворіть і запишіть питальні речення з первинними прислівниками (тут, там, тоді, я??, де, сюди, куди, досі, доки, поки, скрізь...), готуючись до уявного інтерв.ю з улюбленим актором на тему "Мої справжні друзі" БУДЬ ЛАСКА!ТЕР...

Українська мова

Утворіть і запишіть питальні речення з первинними прислівниками (тут, там, тоді, я??, де, сюди, куди, досі, доки, поки, скрізь...), готуючись до уявного інтерв.ю з улюбленим актором на тему "Мої справжні друзі" БУДЬ ЛАСКА!ТЕРМІНОВО!

Автор: Гость