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Утворити іменники турецький, львівський, донецький
Утворити іменники турецький, львівський, донецький
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Турция....львив......донецьк простите я на русском
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