Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с третьем заданием ,ребенок не списывает ,р??бенок дома учится сам ,только иногда нужна помощь . В третьем задании нужно из 16 -ти четных палочек выложенных на рисунке ,переложить 6 палочек...

Математика
Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с третьем заданием ,ребенок не списывает ,р??бенок дома учится сам ,только иногда нужна помощь . В третьем задании нужно из 16 -ти четных палочек выложенных на рисунке ,переложить 6 палочек так ,чтобы получилось четыре равных квадрата . Как это сделать нам !! Помогите пожалуйста !!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: У второго и четвертого квадрата забираем по верхней палочке- стороне  (2 палочки).   Ставим эти  палочки  под нижнюю (оставшуюся) сторону второго квадрата .  В итоге получаем неполный второй  квадрат (из трех сторон). У первого  квадрата  забираем все четыре стороны  (4 палочки). Одна палочка идет на  четвертую сторону  второго квадрата, еще три палочки  - на три стороны   четвертого квадрата. Мы передвинули  6 палочек и получили 4 квадрата : два квадрата внизу и два квадрата наверху. Рисунок -  примерно следующий:      _      _  _ |_ |_ |_ | |_|    | _|  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
УМОЛЯЮ ,РЕШИТЕ №11!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катет равен 15см а его проекция на гипотенуза 9см
Ответить
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу. Срочно! На какой глубине давление на человек??, погруженного в пресную воду равно 40 кПа? ( Атмосферное давле...
Ответить
Математика
А) C(-6,1) и D(3,4);б) E - пять шестых и F - семь двенадцатых
Ответить
Английский язык
Помогите перевести этот текст , пожалуйста , просто срочно надо
Ответить