Уважаемые друзья ,помогите пожалуйста с третьем заданием ,ребенок не списывает ,р??бенок дома учится сам ,только иногда нужна помощь . В третьем задании нужно из 16 -ти четных палочек выложенных на рисунке ,переложить 6 палочек...

Гость: Гость:

Думаю так: У второго и четвертого квадрата забираем по верхней палочке- стороне (2 палочки). Ставим эти палочки под нижнюю (оставшуюся) сторону второго квадрата . В итоге получаем неполный второй квадрат (из трех сторон). У первого квадрата забираем все четыре стороны (4 палочки). Одна палочка идет на четвертую сторону второго квадрата, еще три палочки - на три стороны четвертого квадрата. Мы передвинули 6 палочек и получили 4 квадрата : два квадрата внизу и два квадрата наверху. Рисунок - примерно следующий: _ _ _ |_ |_ |_ | |_| | _|