Уважно розгляньте архітектурну пам’ятку. Яку назву вона має? Назвіть архітектора цього будинку та стиль, у якому він зроблений.

История

Уважно розгляньте архітектурну пам’ятку. Яку назву вона має? Назвіть архітектора цього будинку та стиль, у якому він зроблений.

Автор: Гость