Уважно розгляньте архітектурну пам’ятку. Яку назву вона має? Назвіть архітектора цього будинку та стиль, у якому він зроблений.
История
Уважно розгляньте архітектурну пам’ятку. Яку назву вона має? Назвіть архітектора цього будинку та стиль, у якому він зроблений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом с химерами. Находится в Киеве.
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"Жанып тұрған жас өмір, ал қызыл гүл. Сипатталған қызығы мен жетпейді тіл" - деген ??лең жолындағы "Сипаттауға" сөзінің синонимы қандай???