Увеличение числа видов в экосистеме, образования разветвленных сетей питания, ярусность - это признаки 1) устойчивого развития экосистемы 2) перехо да устойчивой экосистемы в неустойчивую 3) разрушение экосисте...

Увеличение числа видов в экосистеме, образования разветвленных сетей питания, ярусность - это признаки 1) устойчивого развития экосистемы 2) перехо да устойчивой экосистемы в неустойчивую 3) разрушение экосистемы 4) смены одной экосистемы на другую