Увеличить на 4 десятка каждое из чисел 6,16,26,установите закономерность и продолжит?? полученый ряд на 3 числа,

Математика

Увеличить на 4 десятка каждое из чисел 6,16,26,установите закономерность и продолжит?? полученый ряд на 3 числа,

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