Увеличить на 4 десятка каждое из чисел 6,16,26,установите закономерность и продолжит?? полученый ряд на 3 числа,

Математика
Увеличить на 4 десятка каждое из чисел 6,16,26,установите закономерность и продолжит?? полученый ряд на 3 числа,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+40=46 16+40=56 26+40=66 36+40=76 46+40=86 56+40=96
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