Увеличьте в 1000 раз: а) 3,125 км Б)0,273 км В)6,06 км Г)1,9 км Увеличьте в 10 000 раз А)5,275 кг Б)0,38 кг В)0,2955 кг Г)4,8

Математика

Увеличьте в 1000 раз: а) 3,125 км Б)0,273 км В)6,06 км Г)1,9 км Увеличьте в 10 000 раз А)5,275 кг Б)0,38 кг В)0,2955 кг Г)4,8

Автор: Гость