Увеличьте в 1000 раз: а) 3,125 км Б)0,273 км В)6,06 км Г)1,9 км Увеличьте в 10 000 раз А)5,275 кг Б)0,38 кг В)0,2955 кг Г)4,8

Математика
Увеличьте в 1000 раз: а) 3,125 км Б)0,273 км В)6,06 км Г)1,9 км Увеличьте в 10 000 раз А)5,275 кг Б)0,38 кг В)0,2955 кг Г)4,8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3125 б)273 в)6060 г)1900 а)52750 б)3800 в)2955 г)48000
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