Увеличь частное чисел 6432 и 2 в а раз; а = 10

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Увеличь частное чисел 6432 и 2 в а раз; а = 10
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Гость:
6432:2=3216*10=32160
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