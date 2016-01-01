Уявіть,що незабаром буде свято.Складіть опис у художньому стилі святково оформленого(за вашим проектом) класу чи кімнати.
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Уявіть,що незабаром буде свято.Складіть опис у художньому стилі святково оформленого(за вашим проектом) класу чи кімнати.
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