Узгодити числівники з іменниками. Півтора (день), півтораста (гривня), шістнадцят?? з половиною (метр), на 90 (гектар), 5/7 (відсоток), 7 (кілограм), зі 127 (учень), 495 глядачами.
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Узгодити числівники з іменниками. Півтора (день), півтораста (гривня), шістнадцят?? з половиною (метр), на 90 (гектар), 5/7 (відсоток), 7 (кілограм), зі 127 (учень), 495 глядачами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Півтора дня, півторасті гривні, шістнадцять з половиною метрів, на 90 гектарів, 5/7 відсотків, 7 кілограммів, зі 127 учнями, 495 глядачів
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