Уже в Древнем мире бумага отличалась большим разнообразием. Её делали различной плотности, цвета и размера и даже пропитывали специальными веществами, которые отпугивали вредных насекомых. На Руси бумажное дело не было распрост...

Русский язык
Уже в Древнем мире бумага отличалась большим разнообразием. Её делали различной плотности, цвета и размера и даже пропитывали специальными веществами, которые отпугивали вредных насекомых. На Руси бумажное дело не было распространено до Петра I.В 1714 году близ Петербурга по его указу была заложена "бумажная мельница", а через два года приехавшему осмотреть "мельницу" царю был преподнесён первый лист бумаги. Которое половине XVIII века выделкой бумаги, кроме Москвы и Петербурга, славились Ярославль и Калуга. Как озаглавить текст)
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