Уже в первых строчках романа точно указывается год, месяц, число, когда начинается действие (Гл. I). Почему?

Литература
Уже в первых строчках романа точно указывается год, месяц, число, когда начинается действие (Гл. I). Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно,это сделано для того,чтобы читатель мог отчетливо представить себе эпоху и нравы этого времени и объективно воспринимать действия или фразы героев романа.
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