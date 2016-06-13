Узкая тема школа срочно надо пожалуйста

Школа, моя школа… Это моя семья, мой дом, моя маленькая жизнь… Что же даёт мне школа? Мне кажется, не только ценные и необходимые знания, но и ничем не заменимый жизненный опыт. Она готовит меня к новой и интересной жизни. Если посмотреть, то школа занимает довольно-таки продолжительный период в жизни человека и , конечно же, влияет на формирование личности. Моей личности. Моя школа помогает найти во мне всё самое лучшее, закалить характер, направить мою неуёмную энергию в нужное русло. А ещё школа даёт мне право на ошибку, учит не опускать руки ,если что-то не получается, а пробовать свои силы дальше. Да, она воспитывает во мне Человека. Я очень уважаю учителей, которые работают в моей школе. Они не только хорошие преподаватели, знатоки своего предмета, но и замечательные люди. К ним всегда можно обратиться с любой проблемой и быть уверенным, что тебе помогут. Помимо знаний, учителя учат нас быть вежливыми, отзывчивыми .Школу нельзя забывать ,а наставления преподавателей не раз помогут в жизни. Они, наши учителя, не жалеют своё свободное время, здоровье, нервы, в конце концов, и делают всё для того, чтобы мы стали умными и воспитанными людьми. Мне повезло с моими учителями.Они -люди творческие, на уроках не ограничиваются рамками учебника, а вовлекают нас в мир сотворчества и сотрудничества.