Узнайте масу натрий гидроксида, необходимая для взаэмодействия с Карбон(IV) оксидом объёмом 6,72 л (н.у.)
Химия
Узнайте масу натрий гидроксида, необходимая для взаэмодействия с Карбон(IV) оксидом объёмом 6,72 л (н.у.)
Ответ(ы):
Гость:
х 6,72 л 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 2 моль 1 моль М=40 г/моль Vm=22,4 л/моль n=V/Vm=6,72/22,4=0,3 моль По уравнению реакции 2 моль гидроксида реагируют с 1 моль углекислого газа, значит 0.3 моль СО2 вступят в реакцию с 0,6 моль гидроксида n(NaOH)=0,6 моль m(NaOH) = M*n = 40*0,6=24 г
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