Узнать с каким значением k векторы MP и CD колониальны, если M (-3;2) P (-1;-2) C(2;1) D(5;k)

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Узнать с каким значением k векторы MP и CD колониальны, если M (-3;2) P (-1;-2) C(2;1) D(5;k)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
http://znanija.com/task/20393000 - может тут тоже поможешь?
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