Узнав о бегстве В.Ордина-Нащокина в Польшу,царь Алексей Михайлович A)приговорил его к смерти. B)послал его отцу утешительное письмо. C)отправил его отца в отставку. D) отправил его семью в ссылку.
История
Узнав о бегстве В.Ордина-Нащокина в Польшу,царь Алексей Михайлович A)приговорил его к смерти. B)послал его отцу утешительное письмо. C)отправил его отца в отставку. D) отправил его семью в ссылку.
Ответ(ы):
Гость:
В)Послал его отцу утешительное письмо.Ответ правильный 100%
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