Узнав о бегстве В.Ордина-Нащокина в Польшу,царь Алексей Михайлович A)приговорил его к смерти. B)послал его отцу утешительное письмо. C)отправил его отца в отставку. D) отправил его семью в ссылку.

История

Узнав о бегстве В.Ордина-Нащокина в Польшу,царь Алексей Михайлович A)приговорил его к смерти. B)послал его отцу утешительное письмо. C)отправил его отца в отставку. D) отправил его семью в ссылку.

Автор: Гость