Узнай моё хобби и я покажусь из яйца шарарам р, н, о, е, и, в,и из этих букв? Помогите плиз!

Узнай моё хобби и я покажусь из яйца шарарам р, н, о, е, и, в,и из этих букв? Помогите плиз!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
если я не ошибаюсь вениеро
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