Узнай моё хобби,и я покажусь из яйца!составь слово из зелёных букв(Р,О,Н,Е,И,А,И,В,С

Узнай моё хобби,и я покажусь из яйца!составь слово из зелёных букв(Р,О,Н,Е,И,А,И,В,С

Ответ(ы):

Ответил Гость:
рисование это просто
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