Узнай персонажа из сказки А.С. Пушкина по описанию высока стройна бела и умом и всем взяла ;Но зато горда , ломлива ,своенравна и ревнива .срочно ребят помогите завтра литра

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Узнай персонажа из сказки А.С. Пушкина по описанию высока стройна бела и умом и всем взяла ;Но зато горда , ломлива ,своенравна и ревнива .срочно ребят помогите завтра литра

Автор: Гость