Узнай проходит ли график линейной функции y=kx через точку M(0,2;14), если известно, что он проходит через точку A(3;21). Определи коэффициент k.

Если график прямой у=кх проходит через точку А(3;21), то угловой коэффициент этой прямой равен к=21/3=7. А угловой коэффициент прямой у=кх , проходящий через точку М(0,2 ;14), равен к=14/(0,2)=14*5=70. 7 не = 70 ---> значит график у=кх, проходящий через точку А, не проходит через точку М.