Відносна густина метану за повітрям - 0.55 .Яка молярна маса метану?

Відносна густина метану за повітрям - 0.55 .Яка молярна маса метану?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
D(возд.) СН4 = М(СН4)/М (возд.) М(СН4) = D(возд)*М(возд) = 0,55*29 = 16 г/моль
Похожие вопросы