Відновити запис додавання. Кожна буква означає певну цифру. Однаковими буквами позначені однакові цифри. буква+ буква слово
Разное
Відновити запис додавання. Кожна буква означає певну цифру. Однаковими буквами позначені однакові цифри. буква+ буква слово
Ответ(ы):
Гость:
Дарроооооооотоотоооооттттот
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