Відомо що деякі квіти в одному букеті з конвалією в"януть. Чому це відбуваєця.
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Відомо що деякі квіти в одному букеті з конвалією в"януть. Чому це відбуваєця.
Ответ(ы):
Гость:
Тому,що конвалія виділяє якісь перменти що тільки вона може вижити . щось таке
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