Відомо ,що в класі 34 учнів,25 з них вивчають англійську мову і 20-французьку.Скільки учнів вівчають іанглійську, і французьку мови ?

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Відомо ,що в класі 34 учнів,25 з них вивчають англійську мову і 20-французьку.Скільки учнів вівчають іанглійську, і французьку мови ?

Автор: Гость