Відомо ,що в класі 34 учнів,25 з них вивчають англійську мову і 20-французьку.Скільки учнів вівчають іанглійську, і французьку мови ?
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Відомо ,що в класі 34 учнів,25 з них вивчають англійську мову і 20-французьку.Скільки учнів вівчають іанглійську, і французьку мови ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 20 + 25= 45( учен. ) учат предметы 2) 45-34=11( учен ) учат и английский и французьку язык
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